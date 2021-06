O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/06/2021 16:57

Laje do Muriaé - Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Rua Platô, bairro Nova Laje, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) se aproximaram do suspeisto após terem o visto vendendo o entorpecente e encontraram com o comprador um pino de cocaína e R$ 390.

Perto de onde estava o rapaz, embaixo de uma pilha de tijolos, os agentes encontraram uma sacola plástica contendo outros 39 pinos da mesma substância. O caso foi registrado na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. O jovem foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Já o homem de 56 anos, responderá em liberdade por posse e uso de droga.