A ocorrência foi registrada na 136ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/06/2021 13:41

Santo Antônio de Pádua - Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram verificar denúncia de comercialização de entorpecentes na Rua São João Batista onde teriam observado o suspeito vendendo droga para um provável usuário que não foi possível ser detido. De acordo com a Polícia, o rapaz ao perceber a presença policial empreendeu fuga, mas foi alcançado em seguida. Os agentes apreenderam parte do material com o envolvido e o restante no local onde foi visto realizando a venda sendo 104 buchas de maconha; nove sacolés de cocaína; seis pedras de crack, R$10 e um aparelho de celular.



A ocorrência foi registrada na 136ª DP onde o jovem foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 permanecendo preso.