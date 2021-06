O fato foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/06/2021 13:32

Bom Jesus do Itabapoana - Um adolescente de 17 anos foi apreendido com três unidades de crack, na Rua Maria Izabel, bairro Lia Márcia, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) abordaram o jovem encontrando com ele a droga que após perícia totalizou 0,35g. Em seguida, foi feito contato com a mãe do envolvido e o caso seguiu para a 144ª DP. O adolescente foi autuado no fato análogo de posse e uso de droga, ouvido e liberado.