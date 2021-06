Onze escolas municipais dos três distritos estão preparadas para a volta às aulas. - Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 26/06/2021 09:00

PORCIÚNCULA - Após mais de um ano sem aulas presenciais por causa da pandemia do "novo coronavírus", os alunos das escolas públicas do município de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, retornam às escolas na próxima segunda-feira, 28 de junho. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação estão empenhadas nos protocolos, para garantir o máximo de segurança aos alunos da rede pública.

A reabertura das escolas exigiu muito planejamento e o cumprimento de medidas como ventilação, distanciamento e uso de máscaras, viseira, luvas e álcool. Para o retorno presencial, os professores receberam um treinamento da Secretaria de Educação em parceira com a Secretaria de Saúde, além da vacinação plena de todos os profissionais de educação.

O retorno será gradual. No dia 28 de junho retornam às escolas alunos do 9°, 8°, 5°, 1° anos e Jardim II. No dia 05 de julho é a vez dos alunos do 4° e 7° anos, e no dia 12 de julho, voltam às aulas estudantes do 2°, 3°, 6° anos e Jardim I.

As onze escolas municipais dos três distritos estão preparadas para a volta às aulas com segurança e cuidados especiais. O secretário municipal de Educação, Erick Moraes, explica que, neste momento, a presença na escola não será obrigatória: “Apesar de todos os cuidados, de todo o preparo, nem todos os pais estão seguros em mandar seus filhos para a escola. Isto não vai prejudicá-los em termos de conteúdo. O ensino continuará à distância, como foi desde o ano passado”.