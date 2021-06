O fato foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 16:29

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Morro da Caixa D'água, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) foram à Rua Professor Procópio Ecard Salles verificar possível venda de entorpecentes na localidade. Em operação, os militares se depararam com o rapaz e um outro homem na escadaria, realizando vendas de drogas. Durante abordagem a dupla tentou fugir, mas o jovem foi alcançado após invadir uma residência e tentar se desfazer do material que estava com ele. Os agentes apreenderam 67 pinos de cocaína (26,80 g) e 65 buchas de maconha (97,50 g).

O fato foi registrado na 136ª DP sendo o envolvido autuado com base no art. 33 da lei 11.343/06. Ele deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça. O material foi encaminhado ao PRPTC (Pádua).