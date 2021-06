O fato foi registrado na na 144ª DP. - Foto: reprodução

Por Lili Bustilho

Publicado 25/06/2021 12:20

Bom Jesus do Itabapoana - Um jovem de 20 anos foi preso por tentativa de homicídio, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia receberam várias ligações informando que dois infratores atiram na direção de algumas pessoas. Ninguém foi ferido. Em seguida, a dupla fugiu em uma motocicleta.

Foram feitas buscas e o rapaz localizado quando estava saindo de um matagal. Os militares encontraram ainda a moto utilizada na fuga. O comparsa do jovem não foi localizado até o fechamento desta matéria. O envolvido permaneceu preso à disposição da Polícia Civil na 144ª DP. Ele deve ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.