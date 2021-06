Monitoria para alunos atendidos pelo Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEE) do campus. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/06/2021 12:09 | Atualizado 25/06/2021 12:09

ITAPERUNA - O Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Itaperuna, no Noroeste Fluminense, prorrogou até a sexta-feira, dia 25 de junho, as inscrições para a seleção de bolsistas de Monitoria que atuarão no suporte a alunos atendidos pelo Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEE) do campus. Podem concorrer estudantes a partir do 2º ano dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, que tenham concluído com êxito os componentes curriculares dos anos letivos já cursados.

As vagas para os alunos de Eletrotécnica e Informática já estão abertas, enquanto as de Administração e Química são para cadastro de reserva. A bolsa mensal é de R$ 250,00, com carga horária de 12 horas semanais de atuação na plataforma virtual do IFF e/ou outras mídias digitais de apoio às atividades de ensino remotas.

Para se inscrever, os interessados devem enviar e-mail para [email protected] , anexando o "Formulário de Inscrição – Anexo I", disponível no EDITAL da seleção, além do Histórico Escolar do(s) ano(s) letivo(s) anterior(es), e informando no campo Assunto: "Edital monitoria NAPNEE". No corpo do e-mail deverá constar o nome completo do aluno, número da matrícula, curso e o número do telefone atualizado.

A bolsa de Monitoria NAPNEE tem a finalidade de proporcionar a alunos com necessidades educacionais específicas (NEE) a oportunidade de manter atualizados os conhecimentos adquiridos no curso, auxiliando no esclarecimento de dúvidas e dificuldades. Sendo assim, os bolsistas têm entre suas atribuições:

I. Apoiar o aluno acompanhado pela equipe NAPNEE com dificuldade de aprendizagem, por meio de plantões de atendimento individual e aulas de reforço, bem como de atendimentos virtuais sobre o conteúdo das disciplinas;

II. Atuar em Projetos de Ensino voltados aos estudantes com NEE e dar suporte a atividades didático-pedagógicas do curso;

III. Promover acompanhamento do estudante com NEE em todas as disciplinas cursadas pelo mesmo no decorrer do prazo de duração da bolsa, conforme o curso escolhido para atuação do bolsista;

IV. Cooperar no atendimento e orientação do aluno com NEE sob sua responsabilidade, visando sua adaptação e maior integração na plataforma virtual de apoio às atividades de ensino remotas;

V. Auxiliar o aluno com NEE na realização das atividades propostas pelo docente na plataforma virtual, sempre que compatível com seu grau de conhecimento e experiência;

VI. Colaborar com os docentes na identificação de melhorias na execução do processo de ensino, propondo medidas ou recursos alternativos a serem implementados na plataforma virtual;

VII. Apresentar relatório ao final do período de atuação como estudante monitor NAPNEE.

Mais informações sobre a seleção de bolsista de Monitoria do NAPNEE estão disponíveis no site http://selecoes.iff.edu.br/assistencia-estudantil/itaperuna/2021/processo_seletivo-1 e no comunicado de prorrogação das inscrições: http://selecoes.iff.edu.br/assistencia-estudantil/itaperuna/2021/processo_seletivo-1/comunicado.

