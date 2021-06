Operação conjunta no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Miracema. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/06/2021 19:23 | Atualizado 24/06/2021 19:28

MIRACEMA - Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) e civis da 137ª DP de Miracema - coordenados pelo delegado Dr. Gesner César Bruno -, no Noroeste Fluminense, apreenderam maconha e outros materiais durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma ação que investiga o tráfico de drogas. Os agentes foram até o bairro Nossa Senhora Aparecida e durante buscas em uma residência foram apreendidos, no quarto de um homem de 57 anos, quatro tabletes médios e três potes pequenos de maconha (257,40 gramas), um estilete, um rolo de plástico filme, dois rolos de fita adesiva, três tesouras, duas facas, três balanças de precisão, um spray de pimenta e um caderno de anotações do tráfico.

De acordo com a Polícia, o suspeito assumiu parte do material apreendido dizendo não saber a quem pertence o resto do material, pois seu quarto fica aberto e seus familiares tem livre acesso. Na 137ª DP ele foi autuado, mas responderá em liberdade. Um inquérito policial deve ser instaurado. A quantia de R$ 905 apreendida foi devolvida ao envolvido. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.