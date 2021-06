O fato foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

O fato foi registrado na 136ª DP.Foto: divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 18:22

Santo Antônio de Pádua - Dois homens, 24 e 26 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Tavares, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM ( Pádua) foram à Rua São João Batista verificar a venda de entorpecentes. Durante diligências, os militares teriam visto o mais novo entregando uma sacola através da janela da sua residência para o mais velho, momento em que os agentes realizaram abordagem. Foi apreendido 91g de cocaína.

O fato foi registrado na 136ª DP sendo os suspeitos autuados com base no artigo 33 da lei 11343/06. Eles permaneceram presos aguardando audiência de custódia.