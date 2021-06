Moto que havia sido furtada no mesmo dia em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. - Foto: Rádio Muriaé/ divulgação

A moto Honda Bros de cor azul, modelo 2021, placa RIZ-2E87/Itaperuna/RJ foi recuperada na noite desta terça-feira (22) no bairro São Francisco, em Muriaé (MG). Chegou ao conhecimento da polícia mineira o furto do veículo no Noroeste Fluminense. De acordo com a Polícia, dois suspeitos foram vistos transitando com a motocicleta pelo bairro. A dupla foi abordada e constatado que estavam com o veículo furtado em Itaperuna. Os dois alegaram que uma pessoa havia deixado a Honda com eles. A moto foi devolvida ao proprietário.