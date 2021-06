Interessados devem fornecer uma auto declaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos (confira detalhes no edital). - Foto: divulgação/Firjan

Por Lili Bustilho

Publicado 23/06/2021 13:41

Aprender matemática não precisa ser encarada como um bicho de sete cabeças. Para tornar a disciplina mais atrativa e descontraída, a Firjan SESI abre 2.500 vagas gratuitas para o Matemática On-line, voltadas para alunos de 8º e 9º anos da rede pública de todo o estado do Rio. Em formato totalmente on-line, o curso será realizado por meio das plataformas digitais Mangahigh e Microsoft Teams. A Mangahigh faz parte do processo educativo de matemática e ajuda o estudante a se desenvolver de maneira prática e autônoma. E a Microsoft Teams é a plataforma para acesso do aluno ao suporte do professor, para dúvidas, aprofundamentos e discussões.

O edital do curso Firjan SESI Matemática On-line tem inscrições até 25/07/2021, às 17h, e devem ser realizadas unicamente pelo site da Escola Firjan SESI: www.escolafirjansesi.com.br/matematicaonline.

Durante o Ensino Fundamental e Médio, a matemática é uma das matérias apontadas como maior grau de dificuldade de aprendizagem entre os alunos. "Ao encarar desafios e games, nesta plataforma diferenciada e inovadora de matemática, o aluno pode aprofundar o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, estudando de forma criativa e divertida", explica o gerente de Educação Básica da Firjan SESI, Giovanni Lima.

O curso está previsto para ser realizado ao longo de 20 semanas, com início em 02 de agosto e término em 11 de dezembro. O total de 216 horas será dividido nas seguintes atividades: Jogos Digitais de Matemática (on-line, assíncronos); Apoio Pedagógico (ao vivo, com professor de Matemática); e competição colaborativa de Jogos Digitais de Matemática.

Os interessados devem estar matriculados em qualquer escola da rede pública de ensino, preferencialmente em uma turma de 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental (Regular ou EJA); e fornecer uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos (confira detalhes no edital).

A classificação será realizada por ordem de inscrição e o candidato inscrito precisa atender aos pré-requisitos estabelecidos no edital. A lista de candidatos classificados e a lista de espera serão disponibilizadas no site da Escola Firjan SESI.

