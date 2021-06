Processo seletivo foi realizado no Horto Municipal - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), deu continuidade nesta semana ao processo seletivo da empresa ‘O Amigão’, loja que atua no setor varejista. De acordo com a SMDETR, a ação que está sendo realizada no auditório do Horto Municipal de Porto Real, foi iniciada na sexta, 11, e pretende preencher 20 vagas para os cargos de: vendedor, fiscal de loja, atendente, estoquista e operadora de caixa.

De acordo com a SMDETR, a empresa fez um novo processo nesta quinta-feira (17), dessa vez na sede da Secretaria. Já os moradores estão sendo chamados através do banco de currículos do Sistema Nacional de Empregos (SINE).

