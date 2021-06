Moradores recebem mudas de plantas nativas e adubo - Divulgação

Moradores recebem mudas de plantas nativas e adubo Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 13:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente iniciou nesta semana diversas atividades em comemoração ao mês do Meio Ambiente. Nas proximidades da Sede da Prefeitura e na Sede da Secretaria de Meio Ambiente, moradores recebem mudas de plantas nativas e adubo com informações sobre cuidados com a muda recebida.

“É um modo de incentivarmos a população a fazer o plantio e a cuidar, pois é importante que todos participem ativamente das comemorações e sejam conscientizados sobre a importância de ações de preservação ambiental”, declarou o Diretor da SMMA, Alex de Almeida.

Publicidade

Segundo Alex a realização das atividades planejadas seguem até o dia 30, sendo que neste período há outras atividades, entre elas o plantio de mudas nativas nas margens do Rio Paraíba do Sul e em áreas verdes do município, entre elas em uma área municipal que fica no Loteamento das Palmeiras, no bairro Ettore.

A Bióloga da SMMA, Brisabella Corbolan, explicou que paralelo à distribuição dos kits de mudas está acontecendo uma campanha de arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis, mas destacou que não é obrigatório doar.