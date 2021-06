Para receber a vacina contra a Covid-19 é necessário levar o cartão do SUS e o cartão do município. - Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 23/06/2021 12:53 | Atualizado 23/06/2021 13:34

VARRE-SAI - Uma nova faixa etária para a Vacinação contra a Covid-19 foi iniciada nesta segunda-feira (22/06) pela Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. O público-alvo são as pessoas a partir de 45 anos. E na próxima quinta-feira (24/06), será a vez das pessoas com 40 anos ou mais se imunizarem contra a Covid-19.

No primeiro dia da nova faixa etária, cerca de 300 pessoas compareceram à sala de imunização do município. Os números no primeiro dia foram considerados bons, mas a Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai afirma que a procura nos últimos dias estava sendo considerada pequena. “É de extrema importância a vacinação contra a Covid-19 para que nosso município seja imunizado e possamos voltar a vida normal. Não adianta uma parte da população não se vacinar, pois isso vai atrapalhar o processo de imunização de toda a população de Varre-Sai”, afirmou o secretário de Saúde, Rafael Fabbri Ramos.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, conta com novo local para a imunização contra a Covid-19. A sala de vacinação foi transferida para o Galpão Amarelo, na rua Theobaldo Pelegrini, nª 06, centro, e o horário de vacinação é das 8 às 14 horas. Para receber a vacina contra a Covid-19 é necessário levar o cartão do SUS e o cartão do município.