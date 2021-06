Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp (022) 999801177. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 23/06/2021 14:13

Santo Antônio de Pádua - O Disque Denúncia Noroeste busca informações que levem a Polícia a desvendar o caso do encontro do corpo de um homem – ainda não identificado oficialmente – na manhã desta terça-feira (22/06) no Rio Pomba, no distrito de Paraoquena, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Populares encontraram o cadáver por volta das 6h30 da manhã e acionaram o 36º BPM (Pádua). A polícia não descarta a possibilidade de que tenha ocorrido um homicídio, pois há marcas de sangue na ponte, na altura de onde o corpo foi encontrado.

A suspeita é de que a vítima teria sido assassinada e o corpo jogado no rio. Fato que só poderá confirmado após laudos periciais e a investigação da Polícia Civil. A equipe do 21º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionado para fazer a remoção do corpo. O caso foi registrado e segue sendo investigado pela 136ª Delegacia de Polícia de Pádua. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp (022) 999801177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.