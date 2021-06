Porciúncula, representada pelo secretário municipal de Saúde, Higino Lira, reuniu-se com autoridades estaduais. - Foto: divulgação/PMP

PORCIÚNCULA - A Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, tem participado de encontros com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), durante o mês de junho, para possível adesão ao consórcio, organizado para a aquisição de lotes do imunizante Sputnik V, produzido na Rússia.

Porciúncula, representada pelo seu secretário de Saúde, Higino Lira, reuniu-se com autoridades de Maricá, como o prefeito Fabiano Horta, o diretor presidente do ICTIM e coordenador do consórcio das vacinas, Prof. Celso Pansera, mostrando o interesse em adquirir conjuntamente as vacinas que estão sendo negociadas. “A aquisição destes imunizantes são de extrema importância no controle dessa pandemia, por isso não vamos medir esforços para que a população de Porciúncula seja beneficiada com essa parceria”, disse o secretário.

A Anvisa liberou incialmente a compra de um lote para imunizar 1% da população de Maricá, em condição experimental, para em seguida liberar a quantidade de 500 mil doses, das quais uma parte será destinada aos municípios que compõem o consórcio, como é o caso de Porciúncula. “Somos gratos ao município de Maricá, que está abrindo as portas para que Porciúncula participe deste consórcio e de outras importantes parcerias”, disse o prefeito Léo Coutinho.