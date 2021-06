Para o retorno o plano deve sido aprovado pelo Comitê de Acompanhamento e Aprovação de Planos e Projetos. - Foto: reprodução internet

Para o retorno o plano deve sido aprovado pelo Comitê de Acompanhamento e Aprovação de Planos e Projetos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 22/06/2021 08:18

TAPERUNA - Em nova resolução (Resolução SEMED 02/2021 de 19/06/2021) assinada no sábado, 19 de junho, a Secretaria Municipal de Educação de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, orienta a retomada das instituições de ensino da rede pública da cidade. O documento traz os protocolos sanitários que deverão ser seguidos, como a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção por todos os servidores, colaboradores e alunos, e orientações para as atividades presenciais com alunos.

As instituições estão livres para retornar com as aulas de forma híbrida (presencial ou remota) ou remota desde a segunda-feira, 21 de junho, caso o seu plano tenha sido aprovado pelo Comitê de Acompanhamento e Aprovação de Planos e Projetos.

Outro ponto da resolução traz ainda o respeito à opção dos responsáveis (para alunos menores de idade) ou dos próprios alunos (para maiores de idades) da manutenção do ensino remoto, mediante termo de compromisso.