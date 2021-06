O fato foi registrado na 144ª DP. - foto: divulgação

O fato foi registrado na 144ª DP. foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/06/2021 08:22

Bom Jesus do Itabapoana - Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Asa Branca, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia interceptaram um ônibus na Avenida Geraldo Magela Rodrigues.

No interior do coletivo, os militares notaram o passageiro da última poltrona estava muito nervoso. Na mochila dele havia o total de 843,50g de cocaína, balança de precisão e 1000 pinos vazios para cocaína. Autuado por tráfico de drogas na 144ª DP, o envolvido permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Ele deverá ser apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.