Temperatura foi registrada no Sítio Retiro.Divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 16/06/2021 13:11

Varre-Sai -O inverno nem chegou, mas uma massa de ar frio de origem polar ganhou força no Sudeste e derrubou as temperaturas em todo o Estado do Rio. Em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, os termômetros registraram 5º C na manhã desta quarta-feira (16/06). A temperatura foi registrada no Sítio Retiro, por Valéria Martins de Almeida. De acordo com ela, é a menor temperatura verificada no ano até o momento.



"É muito frio! A gente fica preocupada porque nosso pai é idoso e temos que verificar a pressão com frequência, pois costuma subir no período. Outro cuidado é nos manter bem agasalhados. Como o sítio é rodeado por matas e açudes, a sensação térmica é ainda menor que a temperatura registrada no termômetro", disse. Continua após foto.

Registro n manhã desta quarta-feira (16/06). Foto: Divulgação/PMVS

Valéria tem razão, é necessário alguns cuidados com a chegada do frio intenso:

Saúde do corpo: além de beber água e consumir alimentos que auxiliam no aquecimento do corpo, é preciso estar bem agasalhado.

Isolamento social: dias frios são propícios para a propagação de vírus, a exemplo do novo coronavírus. Por isso, é fundamental manter todas as medidas de isolamento social, e sair de casa apenas em extrema necessidade, não esquecendo da máscara.

Imunidade: as baixas temperaturas contribuem também para a diminuição da imunidade, condição que abre caminho para outras doenças típicas de inverno, como as de natureza respiratória.

Evite aglomerações: manter o distanciamento social recomendado, evitar aglomeração de pessoas e garantir boa ventilação nos ambientes de convívio coletivo, são pontos importantes.