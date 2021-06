CIEE/ Rio está com 17 vagas abertas para pessoas com deficiência - Reprodução

CIEE/ Rio está com 17 vagas abertas para pessoas com deficiênciaReprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 14:33

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo, anuncia 22 vagas de trabalho destinadas a mulheres e pessoas com deficiência na unidade Cosigua, no Rio de Janeiro. As oportunidades são parte do Programa Pertencer, iniciativa da Gerdau para capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho de mulheres, pessoas com deficiência e outros grupos específicos. As inscrições acontecem até 30 de junho por meio dos links: para mulheres e para pessoas com deficiência.



Há vagas destinadas a todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino e vagas destinadas a pessoas com deficiência. Para participar da capacitação, em ambos os casos é preciso ter ensino médio completo e residir na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O processo seletivo inclui dinâmica de grupo on-line, entrevista individual e visita à área.

Publicidade



Para os selecionados, a capacitação profissionalizante se inicia em julho e tem duração de três meses. O curso de Operação de Processos Siderúrgicos, ministrado pela Firjan, inclui aulas teóricas e práticas. Os benefícios são: assistência médica e odontológica (opcional), auxílio farmácia, fretado, refeitório no local e participação nos resultados.



O Programa Pertencer é mais uma iniciativa da Gerdau que promove a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho, contribuindo para uma mudança real no setor. Essa já é a segunda turma do projeto realizada na unidade Cosigua, em parceria com a Firjan. “A Gerdau acredita que diversidade e inclusão são elementos essenciais para um ambiente de trabalho produtivo e colaborativo, onde haja respeito e oportunidades iguais para todos. Capacitar as pessoas é uma excelente forma de inclusão, e estamos abrindo as portas da indústria do aço para que possam construir uma carreira.”, afirma Fernanda Rodrigues da Silva, líder de pessoas da usina Cosigua.

Publicidade



Serviço



Programa Pertencer

Publicidade

Prazo de inscrição: até 30 de junho

Como se inscrever (mulheres): https://career19.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=22862&company=gerdauacos

Publicidade



Quem pode se inscrever: mulheres e portadores de necessidades especiais com ensino médio completo. Como se inscrever (pessoas com deficiência): https://career19.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=23060&company=gerdauacos Quem pode se inscrever: mulheres e portadores de necessidades especiais com ensino médio completo.

Localidades: candidatos residentes na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Publicidade



Sobre a Gerdau, uma empresa de 120 anos

A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Em janeiro deste ano, completou 120 anos de uma história de solidez, contribuição para o desenvolvimento e legado para uma sociedade em evolução constante. Com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, a companhia está presente em 10 países e conta com mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações. Maior recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata uma importante matéria-prima: 73% do aço que produz é feito a partir desse material. Todo ano, são 11 milhões de toneladas de sucata que são transformadas em diversos produtos de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

Publicidade

Nossa história

Da fábrica familiar de pregos em Porto Alegre (RS) a uma gigante da cadeia do aço internacional, a trajetória da Gerdau começa a partir da compra da Cia Fábrica de Pregos Pontas de Paris por João Gerdau, em 1901. O imigrante alemão marcou seu pioneirismo empreendedor, que se tornou a chama que se mantém acesa até hoje, 120 anos após sua fundação. Na última década, a Gerdau segue fazendo história por meio de uma transformação cultural e digital baseada no compromisso de moldar um futuro cada vez mais sustentável.