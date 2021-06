Decisão não se estende a Kênia Quintal (Solidariedade), que foi candidata a vice na chapa. - Foto: reprodução internet

Decisão não se estende a Kênia Quintal (Solidariedade), que foi candidata a vice na chapa. Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 11:14

CARDOSO MOREIRA - O ex-candidato a prefeito de Cardoso Moreira, cidade do Noroeste Fluminense, Manoel Sardinha Neto, o Neto Sardinha, do Democracia Cristã (DC), está inelegível por oito anos. A decisão, da última terça-feira (22), é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), do Rio de Janeiro, que acatou pedido do Ministério Público Eleitoral. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral ocorreu durante a campanha eleitoral no ano passado, por abuso de poder econômico. A decisão não se estende a Kênia Quintal (Solidariedade), que foi candidata a vice na chapa.



A Ação foi movida pela então, também, candidata à Prefeitura, Geane Cordeiro, do Partido Social Democrático(PSD), que venceu nas urnas o pleito. De acordo com a sentença, Sardinha participou de uma live promovida por um aliado político no bairro Palmeiras. O evento foi batizado de "Resenha Família 27 Palmeiras".

Publicidade



De acordo com a sentença, do juiz Rodrigo Rebouças, da 141ª Zona Eleitoral, o encontro teve a participação de diversos pré-candidatos a vereador, deixando transparecer uma reunião política, regada a comida e bebida.



Na sentença o juízo descreve: "Desde o início de 2020, temos enfrentado as consequências da pandemia da Covid-19, dentre elas o empobrecimento e desemprego da população. Nesse cenário temerário participar de um evento com comida e bebida e aproveitar para fazer propaganda de sua chapa e, ainda, de forma extemporânea. Somando a estas considerações, a cidade de Cardoso Moreira (RJ) é pequena, pacata, com cerca de 13 mil habitantes, o que aumenta a repercussão desse evento".



O DIA não conseguiu contato com o ex-candidato de Cardoso Moreira.