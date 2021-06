Presidente da Igreja Assembleia de Deus Semeando Vida e Semeando Adoração, Clemente apresentava o programa "Tarde Melhor", na Rádio FM Novo Som. - Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 24/06/2021 18:16

ITAPERUNA - O pastor e radialista Amilton Clemente, morreu nesta quarta-feira (23). Amilton estava internado no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, tratando complicações causadas pela Covid-19. Presidente da Igreja Assembleia de Deus Semeando Vida e Semeando Adoração, Clemente apresentava o programa “Tarde Melhor”, na Rádio FM Novo Som. O locutor e radialista deixa esposa, dois filhos e netos (as). A perda continua sendo lamentada nas redes sociais.