O caso foi registrado na 136ª Delegacia de Polícia de Pádua.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/06/2021 19:05

Santo Antônio de Pádua - Policiais 36º BPM (Pádua) apreenderam uma grande quantidade de drogas em uma ação de combate ao tráfico de drogas, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. O material foi encontrado enterrado em três tonéis em uma área de mata do Morro do Gabry. Os agentes foram ao local após denúncias de que pessoas ligadas a uma facção criminosa estariam na mata enterrando material entorpecente. Quando os militares chegaram ao local encontraram dois homens, que fugiram ao perceberem a presença da polícia.





Durante as escavações os policiais encontraram 4.573 pinos de cocaína, duas porções de pasta base de cocaína, 54 pedras de crack, 61 buchas de maconha e vasto material para entorpecentes. O caso foi registrado na 136ª Delegacia de Polícia de Pádua.