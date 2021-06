Defesa Civil de Porciúncula atende pelos telefones (022) 3842-1096 ou 199. - Foto: divulgação/ PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 24/06/2021 18:32

Porciúncula - O atendimento da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, foi ampliado e passou a estar disponível à população durante 24 horas. O setor de operações foi transferido para a área do Horto Municipal, e atua no corte de árvores, apreensão de animais, vistoria de casas e áreas de risco e socorro pelo telefone 199.

De acordo com a prefeitura, a equipe agora conta com melhor estrutura física, alojamento para os plantonistas e carros próprios disponíveis durante todo o tempo. O coordenador, Fernando do Piu, explica que o setor já entrou em ação diversas vezes na madrugada desde que foi implantado, atendendo casos de fogo em poste, resgate de animais, retirada de animais de vias públicas, acidentes de carro e queda de árvores. A equipe de Defesa Civil Municipal atende pelos telefones (022) 3842-1096 ou 199.