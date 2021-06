Município é um dos poucos do Estado do Rio de Janeiro a imunizar essa faixa etária. - Foto: divulgação/PMVS

Município é um dos poucos do Estado do Rio de Janeiro a imunizar essa faixa etária.Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 24/06/2021 18:32

VARRE-SAI - A Prefeitura de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou nesta quinta-feira (24/06) a cacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 40 anos. O município é um dos poucos do Estado do Rio de Janeiro a imunizar essa faixa etária.

E para quem esteve no local da vacinação, o sentimento é de alívio. “Ser imunizada representa um alívio muito grande porque é a proteção contra a doença. É o início da grande esperança da cura da Covid-19”, afirmou Cristiane Rodrigues da Silva Capacio, 43 anos.

Publicidade

Já Flávio Átila Alves, 44 anos, lembrou que a vacina é um gesto coletivo. “O sentimento é muito bom em ser vacinado! A imunização é boa para mim e para todas as pessoas”, pontuou.

E Maria de Fátima Souza Oliveira, 40 anos, falou da satisfação em ser vacinada. “Estou me sentindo muito bem em ser vacinada! Uma emoção muito grande em ser imunizada porque a vacina é a forma eficaz de prevenção contra a Covid-19”, frisou.

Publicidade

A coordenadora de Imunização, da Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai, Sabrina Pirozzi, falou do progresso da Vacinação contra a Covid-19 em Varre-Sai. “Estamos avançando na Vacinação contra a Covid-19. Ampliamos a faixa etária para a partir de 40 anos e a previsão é que, em breve, vamos estender ainda mais para atingir outra parcela da população. Estou muito feliz com a boa procura nessa faixa etária. Mas continuamos orientando para que a população não deixe de vacinar e aqueles que já tomaram a primeira dose, que fiquem atentos ao cartão de vacina e retornem na data correta da segunda dose, que é quando a imunização estará completa”, ressaltou Sabrina Pirozzi.