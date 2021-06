O fato foi registrado na 136ª DP. - Fato: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/06/2021 18:42

Aperibé - Um homem de 54 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo na zona rural de Aperibé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) foram verificar a existência de uma pessoa com arma em sua residência. Durante abordagem ao suspeito, os agentes o avisaram da denúncia que foi confirmada pelo envolvido. Foram entregues aos militares um revólver Taurus, cal. 32, sem numeração aparente; dez munições CBC cal. 32 intactas e um coldre.

O fato foi registrado na 136ª DP sendo o homem autuado com base no artigo 12 da lei 10826/03. Após o filho pagar a fiança estipulada no valor de R$ 1500 o envolvido foi liberado.