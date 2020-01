Secretaria de Educação convoca estudantes universitários para ‘Preparatório Nova Iguaçu'

Nova Iguaçu - A Secretaria de Educação de Nova Iguaçu está convocando o cadastro reserva dos estudantes universitários que residem na cidade e sejam oriundos de cotas para o preenchimento das vagas do 'Preparatório Nova Iguaçu' para o ano letivo de 2020, referente ao processo seletivo de monitores realizado em 2019.

Entre os dias 12 e 13 deste mês, de 9h às 13h ou das 13h às 16h, os 51 candidatos selecionados precisam comparecer na própria Secretaria de Educação, localizada na Avenida Abílio Augusto Távora (antiga Estrada de Madureira) 1806, no bairro da Luz.



Eles devem ir até ao local para assinar o termo de compromisso com o documento de identificação original. Os convocados vão participar de atividades e Programas devidamente designados pela Secretaria de Educação.

A lista com os nomes dos convocados está no Diário Oficial desta quarta-feira (8), no site da Prefeitura de Nova Iguaçu: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/wp/wp-content/uploads/2020/01/diariooficial_07_01_2020_15784443200.pdf