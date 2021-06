Militar de Bom Jesus do Itabapoana, o soldado PM M. Frias estava no plantão junto com subtenente PM Araujo; Cabo PM Frias e Cabo PM Tardim. - Foto: divulgação

Militar de Bom Jesus do Itabapoana, o soldado PM M. Frias estava no plantão junto com subtenente PM Araujo; Cabo PM Frias e Cabo PM Tardim. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/06/2021 12:12 | Atualizado 25/06/2021 12:14

Uma menina de 15 dias de vida foi salva por policiais militares da 3ª Companhia integrada ao 3º Batalhão de Polícia Militar (Alegre-ES) e entre os heróis da vida real está o morador de Bom Jesus do Itabapoana, cidade do Noroeste Fluminense, Maurício Frias Rabello, que no dia a dia assume o papel de proteger a sociedade sem usar capa, mas vestindo a farda da PMES e se transformando no policial militar soldado M. Frias.

De acordo com a Polícia, a mãe da criança procurou ajuda na sede da Companhia da PM na noite da segunda-feira, 21, na Rua Lourival Calichini em Bom Jesus do Norte, Região do ABC Capixaba. De imediato o soldado, - que estava de plantão com subtenente PM Araujo, Cabo PM Frias e Cabo PM Tardim - , para ajudar o bebê a voltar a respirar, iniciou a manobra de Heimlich na criança, técnica utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por qualquer corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a pessoa de respirar. Na ocasião, os outros policiais ficaram acalmando a mãe e impedindo que populares se aglomerassem no local e pudesse até mesmo prejudicar o socorro.

Após a manobra e ventilação nasal, a criança começou a expelir secreção pelas narinas e boca, retornando os sinais vitais e começando a chorar. A bebê foi levada, consciente, ao pronto atendimento do município e ficou em observação acompanhada da mãe, para avaliação médica, onde fizeram aspiração nasal e tiraram um pouco de leite e secreção que ainda havia nas vias aéreas.

Indo além do slogan da corporação - Desde 19 de março de 2014 na corporação, o Sd PM M. Frias já tem atuado em ocorrências que saem da rotina de apreensões e prisões. Há cerca de dois meses uma senhora chegou na 3ª Cia do 3° BPM (Alegre-ES) pedindo um copo de café dizendo que estava com fome e durante uma conversa mais aberta ela desabafou que estava sem gás de cozinha. M. Frias sensibilizado comprou o botijão e organizou uma campanha para arrecadar mantimentos na própria Companhia. Com o ato a população também se envolveu e juntos conseguiram além de uma cesta básica outros mantimentos.