Congestionamento na entrada de motel de Salvador - Reprodução/redes sociais

Por iG

Publicado 13/06/2021 14:36

Salvador - Nesse último, sábado, dia dos namorados (12), muitos casais resolveram comemorar a data em motéis Brasil a fora. Em Salvador, um congestionamento causado por uma fila de carros na porta de um motel chamou a atenção de quem passava na região. No entanto, a alta procura pelo Le Royale não seria apenas pela data, um perfil fake do estabelecimento no Instagram estava fazendo falsos agendamentos. Apesar da denúncia da fraude, a gerência do hotel diz que não houve casos conhecidos de pessoas que caíram no golpe.



Sofrendo que ontem aqui em Salvador rolou uma grande fila de carros na porta do motel Le Royale, aparentemente um perfil falso do motel aproveitou o dia dos namorados pra aplicar um golpe, o resultado foi esse engarrafamento aqui: pic.twitter.com/QZsUAzKw5S — Alexandre (@Iexandre) June 13, 2021

O Le Royale divulgou um comunicado nas redes sociais alertando que um perfil falso estaria cobrando para realizar reservas no estabelecimento. A nota ainda esclareceu que o motel não trabalha com agendamentos, e seu atendimento ocorre apenas por ordem de chegada.

"A demanda por nossas suítes está muito alta, não estamos conseguindo responder a todos, portanto vamos deixar algumas informações importantes", diz a mensagem. A lista inclui a ausência de reservas, entrada por ordem de chegada, impossibilidade de informar disponibilidade das suítes com antecedência e informações sobre horários de pernoite.

Após a denuncia, o perfil falso mudou o nome na rede social, mas continua no ar e ainda usa o leroyale no usuário. Também utiliza nome e descrição completamente iguais ao do original. O fake, contudo, tem bem menos seguidores e interações.

O motel Le Royale esclareceu a seus clientes que não trabalha fazendo reservas Reprodução/Instagram

Apesar das enormes filas, o gerente do Le Royale, Paulino Costa Filho, disse que a direção não recebeu nenhuma reclamação de pessoas que foram de fato vítimas da fraude e que é comum fazerem alertas por conta de perfis falsos.

"A procura foi muito grande, por isso a fila", afirmou Costa Filho. "De vez em quando temos clientes que ligam e falam que viram que estamos oferencendo jantar, cortesia. Tudo falso", disse. Além disso ele reforça que a orientação é que o cliente ligue para o estabelecimento sempre que se deparar com alguma oferta online que gere dúvidas. A Polícia Civil informou não ter localizado nenhuma denúncia sobre o caso.