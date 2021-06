Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) - Deividi Correa/Estadão Conteúdo

Por iG

Publicado 13/06/2021 13:53

Durante pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes neste domingo, 13, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), detalhou os novos prazos para o plano de vacinação no Estado e culpou Bolsonaro pelas vidas perdidas na pandemia.

“O presidente da República não ajuda e nunca ajudou. Apenas prejudicou, não apenas São Paulo, mas sim o Brasil”, afirmou Doria. “Parte dos brasileiros perderam a vida pela atitude negacionista e criminosa de Bolsonaro”.



Neste sábado, 12, Bolsonaro causou a aglomeração de milhares de motociclistas para um passeio que saiu de Santana, foi até a Rodovia dos Bandeirantes e retornou pela Marginal Pinheiros até o Parque do Ibirapuera.



O presidente da República foi multado pelo Governo do Estado pelo não uso da máscara , assim como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e o ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes. O valor da autuação para cada um é de R$ 552,71.