O fato foi registrado na 136ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/06/2021 12:17

Aperibé - Militares do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) junto com policiais da 136ª DP (Pádua) de posse de Mandado de Busca e Apreensão, em desfavor de um homem de 38 anos, foram à Rua Projetada, na Ponte Seca, em Aperibé, no Noroeste Fluminense, e após buscas no local encontraram um revólver, marca Taurus, cal. 38 e quatro munições do mesmo calibre, além de anotações do tráfico de drogas.

O fato foi registrado na 136ª DP, onde o suspeito foi autuado com base no art. 12 da lei 10.826/03, sendo liberado após prestar depoimento.