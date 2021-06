O fato foi registrado na 137ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/06/2021 16:27

Miracema - Militares do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) junto com policiais da 137ª DP (Miracema) foram ao bairro Demétrio, em Miracema, no Noroeste Fluminense, cumprir mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem de 30 anos. Durante buscas em uma residência na Rua Professor Nezio Câmara Castro foram encontrados uma bucha de maconha (1 g); uma balança de precisão e R$ 235.

O fato foi registrado na 137ª DP sendo o suspeito autuado com base no art. 28 da lei 11.343/06. Ele foi liberado após prestar depoimento e foi devolvido ao mesmo o dinheiro apreendido. O material foi encaminhado ao PRPTC (Pádua). Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.