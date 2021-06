O fato foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/06/2021 12:39



ITAPERUNA - Um revólver de calibre 32 com seis munições, sendo quatro intactas e duas picotas, foram apreendidos no bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram informados que pessoas estavam tirando fotos com uma arma de fogo e se deslocaram à Rua Lúcio Tavares da Silva.

No momento em que a viatura da PM estava aproximando, três pessoas correram, mas ouve perseguição e dois suspeitos foram detidos, com um deles os agentes encontraram o material. Após apreensão o caso seguiu para ser registrado na 143ª DP.