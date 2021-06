Demonstração de carinho e amizade com o militar e sua família. - Foto: HSJA/ divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 25/06/2021 16:51 | Atualizado 25/06/2021 18:50

O policial militar Eduardo Franklin da Silva recebeu alta do Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, na manhã desta sexta-feira (25). O militar foi internado na unidade após complicações com a Covid-19. Lotado no 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna), sargento Franklin foi surpreendido logo na saída. Amigos de profissão e familiares receberam o guerreiro de braços abertos. A vitória é muito comemorada pela equipe do hospital, familiares e amigos do agente. Nas redes sociais as mensagens são de agradecimento pelas orações e demonstração de carinho e amizade com o militar e sua família.



Em nota o 29º BPM deixou uma mensagem: "Sargento Franklin, você é um vitorioso, milagre de Deus! O Guardião do Noroeste lhe deseja uma excelente recuperação e muita saúde!", cita a nota. O militar agradeceu aos profissionais do HSJA pela dedicação intensa de cada um aos pacientes e por não se cansarem desta luta que travam diariamente pela recuperação de cada vítima internada pela doença.

Luta contra a Covid-19 vencida! Foto: HSJA/ divulgação

