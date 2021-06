The Rock - Reprodução

Dwayne "The Rock" Johnson deu uma entrevista à revista "People" e abriu o jogo sobre uma luta antiga que enfrenta. O ator, conhecido por atuar em grandes filmes como "Jumanji: Bem-vindo à Selva" e "Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw", revelou que enfrenta a depressão há muito tempo.

Segundo The Rock, tudo começou na juventude, quando ele nem sabia ainda o nome do que estava se passando com ele. "Eu tinha 18 anos e não tinha ideia do que era depressão. Hoje é chamada de "depressão". Naquela época, era chamada "levante do sofá, se recomponha". Eu não fazia ideia do que era isso e para ser honesto, durante a vida, passei por isso mais algumas vezes também".

"A coisa mais importante, obviamente, é se comunicar e perceber que pedir ajuda é, na verdade, a coisa mais poderosa que você pode fazer. E não é uma fraqueza. Especialmente os homens caem nessa armadilha de serem realmente contrários à vulnerabilidade. Mas a verdade é que você precisa, com o tempo, aprender a abraçar isso. Isso tudo faz parte da vida", disse The Rock.