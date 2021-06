José Aldo - Arthur Rodrigues / Divulgação

José Aldo é um vencedor dentro e fora dos ringues. Detentor de diversos cinturões do UFC, o brasileiro, de 34 anos, é ídolo nacional e se inspira na própria história para, quem sabe, fazer a diferença. E não é a toa que sua trajetória foi parar nos cinemas: nascido e criado em Manaus, onde inciou a carreira no esporte, o atleta chegou a trabalhar como ambulante para conseguir alguns trocados e treinar. E, se naquela época ele teve ajuda de projetos sociais, hoje é ele quem leva oportunidades com a Escola de Lutas José Aldo, que tem sedes na Maré, e no Morro Azul.

Esse olhar humanitário, claro, não surgiu à toa. Com muita batalha para vencer a infância e juventude humildes no Norte do país, Aldo foi acolhido pelo Morro Santo Amaro, na Zona Sul do Rio, assim que chegou em terras cariocas. "Participei de muitos projetos sociais em Manaus, então, sempre tive a ideia de levar essa oportunidade para outras pessoas que, assim como eu, precisou um dia", destaca o campeão, que, mais do que incentivar a prática do esporte, deseja transformar vidas, provando que é possível sonhar.

"Lógico que nosso intuito não é formar campeões, mas cidadãos de bem. Acho que esse é o principal motivo de eu sempre trabalhar com projetos sociais. É ótimo receber o carinho das crianças e das famílias delas também. Eu recebo muito carinho nesses projetos", ressalta.

Para além do esporte como combustível de transformação na vida da garotada, Aldo destaca como fundamental a presença da família na criação de seus filhos. "Acredito, desde sempre, que a educação dos pais e os exemplos de dentro de casa refletem como eles (os filhos) serão lá fora. Pai e mãe são os nossos maiores educadores", reflete o lutador, que é conhecido nacionalmente como "campeão do povo".

Assim que chegou ao Rio, o Morro Santo Amaro foi o primeiro lugar que ele reconheceu como lar, antes de se tornar um ídolo nacional. A solidariedade e acolhimento do povo ele jamais esqueceu. "O que me surpreendeu foi o carinho e a bondade uns com os outros na comunidade. Foi como se eu me sentisse em casa novamente".

E não podemos deixar de falar no octógono... Após mudar de categoria, um duelo brasileiro vai agitar o UFC 265, marcado para o dia 7 de agosto. Aldo e Pedro Munhoz medem forças em confronto válido pela categoria peso-galo. O esportista se diz preparado para sua próxima luta. "Já enfrentei muitos adversários brasileiros, então, não vejo nenhum problema", decreta, confiante para o evento.

