Os usuários do CAPS AD participaram de palestras informativas, leitura, roda de conversa, dinâmica de grupo e um saboroso lanche Divulgação / CAPS AD

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 18:47 | Atualizado 20/05/2021 18:54

Belford Roxo - O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas de Belford Roxo (CAPS AD) promoveu nesta quinta-feira (20/05), um evento comemorativo ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrando no dia 18 de maio, com o tema “trancar não é tratar”. A data é uma homenagem à luta dos profissionais de saúde por um tratamento mais humano aos usuários do sistema de saúde mental.

Mensagem alusiva no CAPS ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial Divulgação / CAPS AD

A equipe multidisciplinar da unidade, que fica no Centro, realizou uma séria de ações com os usuários do CAPS AD, com palestras informativas, leitura, roda de conversas, dinâmica de grupo e um saboroso lanche. O encontro seguiu todos os protocolos sanitários da Coronavírus.

Equipe multidisciplinar do CAPS AD Divulgação / CAPS

O movimento busca levantar discussões sobre a loucura para além do limite assistencial, em prol de novos métodos de tratamento de forma humanizada, não institucionalizada, tendo por objetivo tornar pública a luta pelos direitos das pessoas em sofrimento mental, pelo bem-estar e pela dignidade desses indivíduos e de suas famílias, envolvendo atividades que em muito ultrapassavam as do campo convencional da saúde.

“O objetivo do evento foi compartilhar com os pacientes o que foi a Reforma Psiquiátrica e sua importância para com a luta e garantia de direitos para pessoas com transtornos mentais. Lembrar e compartilhar toda a luta da saúde mental e que “trancar não é tratar”. Lutamos todos os dias para que os pacientes de saúde mental sejam reconhecidos e garantidor de seus direitos, sem discriminação, com respeito e com seus serviços de saúde de forma a garantir o cuidado de qualidade, indo sempre em busca por uma sociedade sem manicômios”, destacou a diretora do CAPS AD Belford Roxo, Dejane Nascimento.



CAPS AD – BELFORD ROXO

O Caps AD fica localizado na Rua Adil Miranda 98, no Centro. É a unidade de saúde especializada em atender os dependentes de álcool e drogas do município, dentro das diretrizes determinadas pelo Ministério da Saúde, que tem por base o tratamento do paciente em liberdade, buscando sua reinserção social.