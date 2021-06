O fato foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

O fato foi registrado na 136ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/06/2021 13:08

APERIBÉ - Militares do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) junto com policiais da 136ª DP (Pádua) foram cumprir Mandado de Busca e Apreensão em desfavor de um homem de 30 anos, na Rua Renato Faria Bairral, na Ponte Seca, em Aperibé, no Noroeste Fluminense. Após buscas foi encontrado um simulacro de arma de fogo (pistola), uma bucha de maconha e dois cigarros da mesma droga (1,8 g), além de uma balança de precisão e quatro cadernos com anotações do tráfico. O fato foi registrado na 136ª DP sendo o envolvido com base no art. 28 da lei 11.343/06. Ele foi liberado após prestar depoimento. O material foi encaminhado ao PRPTC (Pádua). Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.