O fato foi registrado na 143ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 26/06/2021 13:40

ITAPERUNA - Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas, no bairro Niterói, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informações sobre uma pessoas vendendo entorpecentes na Estrada do Cubatão. O suspeito foi localizado na residência dele e comunicado da denúncia. Depois, os agentes iniciaram buscas no imóvel, resultando na apreensão de três tabletes e uma bucha de maconha, R$ 202 e material utilizado para embalar droga.

O flagrante seguiu para a 143ª DP e a substância encaminhada à perícia, o resultado foi 46 gramas de maconha. Autuado por tráfico de drogas, o homem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.