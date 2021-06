O fato registrado na 140ª DP. - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 28/06/2021 16:51 | Atualizado 28/06/2021 16:53

Natividade - Um homem de 57 anos foi medicado no Posto de Urgência (PU) de Natividade, no Noroeste Fluminense, com ferimento provocado por facada. A vítima sofreu uma lesão no rosto. Outro homem, de 32 anos, também foi agredido pela mesma pessoa, mas não sofreu nenhum tipo de lesão.

Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) se deslocaram ao Barro Branco, zona rural de Natividade, onde ocorreu a briga. Populares foram abordados e encontrada a faca utilizada na lesão corporal. O caso seguiu para ser registrado na 140ª DP.