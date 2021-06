O fato foi registrado na na 143ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/06/2021 16:42

ITAPERUNA - Um jovem de 24 anos foi flagrado com maconha, na Rua Coronel Pimenta, Morro do Castelo, Em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) em patrulhamento de rotina notaram que o rapaz estava em atitude suspeita. Foi feita abordagem e com ele apreendidos três tabletes de maconha (5,30g).

O envolvido foi autuado por uso e consumo de droga na 143ª DP e vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deve ser agendada.