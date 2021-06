Prazo de entrega das vacinas prontas gira em torno de 15 a 20 dias - Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 27/06/2021 12:00

Cardoso Moreira - Na próxima terça-feira (29/06), Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, estará vacinando contra a Covid-19 alguns grupos de profissionais a partir das 8 horas no Parque de Exposições do município. Para receber a imunização nesta etapa, o profissional deverá apresentar um documento que comprove o vínculo empregatício. Também é necessário apresentar a identidade, CPF, o cartão do SUS e o comprovante de residência para a vacinação.

Veja os profissionais que serão contemplados:

*Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

*Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário;

*Trabalhadores de transporte aéreo;

*Trabalhadores de transporte aquaviário;

*Caminhoneiros;

*Trabalhadores portuários;

*Trabalhadores industriais;

*Trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.



Também estarão sendo vacinadas todas as pessoas que possuam algum tipo de deficiência, devidamente comprovada por laudo médico, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. São elas:

*Pessoas com Síndrome do X frágil (SXF);

*Pessoas com Síndrome de Prader Willi (PWS);

*Pessoas com Síndrome de Angelman;

*Pessoas com Síndrome de Williams;

*Pessoas com Alzheimer;

*Pessoas com doenças incapacitantes, temporárias ou permanentes;

*Pessoas com qualquer outra deficiência declarada.



A vacinação também abrangerá os pais, guardiões, responsáveis legais, tutores, cuidadores, curadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros, que auxiliam diariamente nos cuidados e na promoção do bem-estar da pessoa com deficiência.