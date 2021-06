A ocorrência foi registrada na 143ª DP. - Foto: divulgação

A ocorrência foi registrada na 143ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 28/06/2021 16:35

ITAPERUNA - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na estrada do Cubatão, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar informações sobre a comercialização de entorpecentes no local. Ao abordarem o suspeito foram encontrados três tabletes de maconha; quatro buchas de maconha; R$ 202 e material utilizados no tráfico.

A ocorrência foi registrada na 143ª DP, individuo autuado no Art. 33 da Lei 11.343/2006, ficando preso à disposição da justiça.