Materiais pertenceriam a uma facção criminosa, segundo a Polícia.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 30/06/2021 17:51

ITAPERUNA - Diversas cargas de drogas, totalizando cerca de R$ 80 mil, foram apreendidas no bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar a existência de entorpecentes escondidos na Rua Maria Ortega Arrabal. Durante buscas, os militares encontraram 795 pinos de cocaína; 601 pedras de crack (R$ 50 cada) e 664 pedras de crack (R$ 10). Os materiais, que pertenceriam a uma facção criminosa, serão encaminhados à perícia. A Polícia Civil investiga o caso.