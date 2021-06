Secretaria Municipal de Educação preparou uma cartilha informativa sobre todos os protocolos a serem seguidos. - Foto: divulgação/PMP

Secretaria Municipal de Educação preparou uma cartilha informativa sobre todos os protocolos a serem seguidos. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 30/06/2021 13:16

PORCIÚNCULA - As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, retornaram na segunda-feira, 28. Mesmo diante das restrições e das dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação se preparou para o retorno gradual das atividades escolares.

De acordo com a prefeitura, após mais de um ano longe das escolas, o primeiro dia de aula não teve algazarra, correria, abraços e gritos típicos dos pátios escolares. As crianças chegaram receosas, com os sorrisos encobertos pelas máscaras e com a obrigação de passar pelos protocolos de segurança na entrada da escola e seguir outros em sala de aula.

Todas as escolas municipais estão funcionando com número restrito de alunos, perfazendo um total máximo de 30 % da capacidade, além do rodízio de alunos e turmas, além do horário reduzido de turnos.

Os estudantes, cujos pais não estão seguros com o ambiente escolar, podem continuar fazendo as atividades remotamente. Para as famílias que têm crianças indo à escola, a Secretaria Municipal de Educação preparou uma cartilha informativa sobre todos os protocolos a serem seguidos para proteção à saúde no ambiente escolar.

O secretário de Educação Erick Moraes sabe das dificuldades, mas está esperançoso. “O retorno foi preparado com muito carinho. Tudo está diferente, mas estamos todos dispostos a nos adaptar e oferecer a maior segurança e o melhor aprendizado para nossos alunos”.