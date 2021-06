O caso foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. - Foto: reprodução internet

O caso foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 30/06/2021 17:55

Cardoso Moreira - Um homem de 34 anos foi flagrado com drogas durante abordagem na Rodovia BR-356, km 94, próximo ao Areal, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Ele conduzia um veículo Toyota, modelo Etios de cor preta e durante a ação policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia encontraram uma bucha de maconha contendo flores, além de folhas e resina de raxixe. As substâncias foram pesadas juntas, totalizando 12 gramas. O envolvido foi autuado por uso e consumo de droga na 148ª Delegacia Legal de Italva, ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.