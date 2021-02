Sabrina Sato Lucas Mennezes/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 20:54

Rio - Sabrina Sato contou que já recebeu um presente inusitado de Juliana Paes, durante o SaladaSato, em seu canal do Youtube, nesta quarta-feira. A apresentadora fez a revelação durante um bate-papo com Juliana Paes, Tierry e Alvxaro.

fotogaleria

Publicidade

"Eu encontrei com ela pouco antes do Natal e disse que estava com dificuldades de voltar a ter mesma química com o Duda [Nagle] depois de ter a Zoe. Sabe o que ela me deu? Um vibrador maravilhoso", lembrou a apresentadora. "Essas coisas [brinquedos], tudo isso é vida, é delícia, é alegria, é uma coisa nova", comentou Ju Paes.

Tierry ainda brincou com a situação. "A Gabi já tem [vibrador], viu?", disse ele, referindo-se à namorada. Juliana Paes ressaltou que as duas partes da relação tem que curtir o uso do brinquedo na 'hora H'. "Teve um namorico meu que não gostou nada. Quando propus, ele falou: 'Para quê isso aí, eu estou aqui, você não precisa desse negócio'".

Publicidade

Sabrina, então, concluiu: "O vibrador não é concorrência é um ajudante, um auxílio, ele vai levantar para você cortar".