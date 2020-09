Após beber seis cervejas, mulher entra em sex shop, tira a roupa e se masturba com vibrador

Rio - Uma mulher foi presa na Flórida, nos Estados Unidos, após entrar em um sex shop, tirar a roupa e se masturbar com um vibrador da loja. O caso aconteceu no dia 31 de agosto, mas apenas neste sábado a identidade de Theresa Ann Stanley, de 36 anos, foi revelada pela polícia local. As informações são do Daily Star.

Galeria de Fotos Sex shop na Flórida Reprodução Mulher de 36 anos foi presa Divulgação Fort Pierce Police

De acordo com as autoridades, Theresa "usava o brinquedo sexual cor-de-rosa, em forma de pénis, para se masturbar". A mulher, no entanto, tinha se trancado em um provador da loja, após os proprietários terem chamado a polícia.

À polícia, ela admitiu que estava um pouco embriagada e que havia bebido seis cervejas antes de se dirigir à loja Lion's Den, na Flórida.

A mulher foi solta após pagar uma fiança de U$ 1.500,00 dólares, cerca de R$ 8 mil reais. Ela já tinha passagens na polícia por prostituição e posse de drogas.