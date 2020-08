'Eu prefiro ter PA do que vibrador', diz Preta Gil a Sabrina Sato

Rio - Preta Gil participou do quadro "Cada Um No Seu Banheiro" no canal de Sabrina Sato no YouTube. Durante o bate-papo, a cantora fez várias revelações e contou como conquistou Paulinho Vilhena em meados dos anos 2000.

"Pesquisei na internet o que ele gostava, e quando entrou no meu carro já tinha um Bob Marley e incenso aceso", afirmou Preta, que também contou que sempre teve muitos "contatinhos" quando estava solteira.

"Eu prefiro ter p.a do que vibrador", brincou a cantora, que atualmente é casada com Rodrigo Godoy. Preta contou que demorou mais para engatar um romance com o marido e precisou "dar um ultimato". Ela também revelou que passou por um perrengue durante um momento íntimo nesta quarentena.

"Já distendi alguma coisa, às vezes a gente quer fazer uma pirueta, esquece que não tem preparo físico, vai lá e trava", contou.