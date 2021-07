Cerimônia da posse ocorreu no auditório da 143ª DP obedecendo às normas de combate e prevenção à Covid-19. - Foto: Jorge Luiz online

Cerimônia da posse ocorreu no auditório da 143ª DP obedecendo às normas de combate e prevenção à Covid-19. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 01/07/2021 15:06

ITAPERUNA - O delegado Henrique Vitor Lobato é o novo titular da 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A mudança foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (30). Lobato substitui Filipi Poeys Lima, que deixa a delegacia local para assumir na Região dos Lagos. As transferências fazem parte das ações de rotina da instituição. Ele que já foi delegado assistente da Unidade retorna como titular. Há 8 anos na Polícia Civil, Dr. Henrique estava à frente da 140ª

DP de Natividade.

A cerimônia da posse ocorreu no auditório da 143ª DP. Em meio a pandemia do "novo coronavírus", o número de convidados foi reduzido. O evento contou ainda com a participação do comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) Fabiano Garcia juntamente com o subcomandante inspetor Souza, e o secretário de Defesa Civil e Ordem Pública, major PM Luz.